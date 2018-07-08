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Вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава
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Пагава о том, чего не хватило россиянам для победы над Хорватами в 1/4 ЧМ

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Футбольный эксперт, вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава в эфире Sputnik Абхазия высоко оценил уровень игры в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии. Хозяева поля уступили в серии пенальти 3:4.

По словам эксперта, обе команды показали красивый футбол, достойный чемпионата мира. Россияне выложились на сто процентов, но хорваты оказались немного сильнее.

"Я думаю, что российская сборная достойно сыграла в хороший красивый футбол. Хорваты были сильны, но я бы не сказал, что на голову сильнее хозяев поля. Наверное, дело в удаче, а она была на стороне хорватов", — сказал Пагава в эфире Sputnik Абхазия.

Болельщики расстроены поражением России в матче с хорватами
© Sputnik / Илья Питалев
Три ошибки Черчесова в матче Россия - Хорватия
Матч одной четвертой чемпионата мира по футболу состоялся в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. Хозяева поля открыли счет эффектным ударом Дениса Черышева, но хорваты довольно быстро смогли отыграться.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. В дополнительное время команды успели обменяться забитыми мячами, доведя дело до послематчевых пенальти. Примечательно, что соперники пробились в четвертьфинал именно через серию пенальти. Однако на сей раз удача была на стороне хорватов. У подопечных Станислава Черчесова два игрока не смогли реализовать свой шанс — сначала Федор Смолов нанес не слишком сложный для вратаря удар, что позволило Даниелу Субашичу отразить удар.

Затем автор спасительного гола в ворота хорватов Марио Фернандес не смог попасть в створ. Голкипер сборной России в послематчевой серии смог спасти свою команду лишь однажды. В итоге сборная России уступила со счетом 3:4.

Таким образом, сборная Хорватии в полуфинальном матче встретится с командой Англии, обыгравшей шведов со счетом 2:0.




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