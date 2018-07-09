Солонников: США усиливаются в ущерб своих же союзников

Спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири заявил в интервью, что санкции, введенные западными странами против России, сильнее всего ударили по Евросоюзу.

"Очень важно, что все это было озвучено в ООН. Мы входим в новый этап мировой конфигурации, когда взаимоотношения между странами строятся не только в рамках поиска путей взаимодействия, партнерства, расширения сотрудничества, а все большего и большего взаимного ограничения. Это мировой тренд сегодня, и санкции между ЕС, США и Россией — это элемент этого "большого пазла". То, что прозвучало от спецдокладчика ООН, — это призыв к изменению этого тренда, это попытка договориться о том, что данное направление развития международных взаимоотношений будет, наконец, пройдено, будет нивелировано", — заявил Солонников в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Экономика с препятствиями: США устраняют соперников

По его словам, своими действиями Вашингтон наносит вред, прежде всего, своим же партнерам в Европе, которые наиболее пострадали от введения очередных санкций в отношении России. При этом политолог замечает, что в условиях глобального противостояния повод для ограничений и санкций в отношении Москвы в любом случае бы нашелся, даже без украинского вопроса.

Подробный комментарий слушайте в нашем радиоподкасте.