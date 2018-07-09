Николайчук об особенностях национального характера американцев и европейцев

Национальный характер — это сложившиеся особенности и ценности того или иного сообщества, пояснил эксперт в студии Sputnik Молдова.

"Если говорить о национальном характере, то стоит вспомнить одного французского писателя — Пьера Даниноса. Ему принадлежит замечательное наблюдение, которое многое объясняет. Так, если американец увидит проезжающий мимо него шикарный автомобиль, в салоне которого сидит миллиардер, он искренне хочет остановить этот автомобиль и поехать на нем вместо миллиардера. А если мимо француза проедет такая машина, то француз страстно мечтает остановить ее и вытащить этого миллиардера, чтобы он шел как все. Вот разница национального менталитета", — рассказал Николайчук.