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Владимир Колотов
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Колотов: торговые споры США и Китая похожи на "опиумные войны" XIX века

Радио
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Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Владимир Колотов прокомментировал столкновение США и КНР в сфере международной торговли.

Западу больше не удастся победить Китай, как это было во время "опиумных войн" XIX века, заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

"Сейчас Китай сильнее и пытается сначала действовать легитимными способами — посредством введения санкций и пошлин. (…) Я думаю, когда они будут исчерпаны, придется переходить к более жестким мерам, чтобы защитить свои интересы", — сказал Колотов.

Он добавил, что война — традиционный западный способ борьбы с перекосом в торговом балансе.

Напомним, Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны. Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин не будет наносить удар первым, но примет вынужденные контрмеры. Власти Китая хотят сообщить о сложившейся ситуации во Всемирную торговую организацию.




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