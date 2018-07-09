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Архитектор и генеральный директор бюро Strelka Architects Дарья Парамонова
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Парамонова: у Ташкента сильная харизма, которую нужно сохранять

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Российский архитектор и генеральный директор бюро Strelka Architects Дарья Парамонова рассказала корреспонденту Sputnik, в чем главная проблема постсоветских городов и что есть общего у Ташкента и Москвы.

Архитектор, проводившая открытую лекцию в столице Узбекистана, отметила высокий интерес ташкентцев к проблемам родного города.

"Очень приятно видеть столько неравнодушных людей. Получаешь много комментариев, и положительных, и критических. Но с такой живой реакцией можно работать", — отметила Парамонова.

Говоря о проблеме постсоветских городов, архитектор подчеркнула, что она в каждом отдельном случае своя, но есть и общие сложности. Например, наличие слишком больших пространств, которые в современных реалиях используются нерационально.

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"В большинстве постсоветских городов сохранились гигантские площади, которые создавались для проведения парадов и масштабных торжеств или для выступления важных ораторов. Сейчас они используются нерационально – в основном там просто хаотичное движение машин. Необходимо проектными решениями создать комфортные условия для людей, чтобы они могли посещать эти места, проводить там достаточно времени", — пояснила гендиректор Strelka Architects.

Говоря о Ташкенте, Дарья Парамонова подчеркнула, что у этого города есть все признаки полноценной столицы, со всеми вытекающими преимуществами и проблемами.

"В этом смысле Ташкент очень похож на Москву. Есть общие проблемы, которые надо решать и искать баланс между разными группами населения. Кроме того, у этого города очень сильная харизма, которую необходимо поддерживать и развивать", — заключила она.

КБ "Стрелка" реализует в узбекской столице пилотный проект по благоустройству общественных пространств. В частности, специалисты разработали концепцию обновленного проспекта Амира Темура. Если проект будет признан успешным, на его примере могут быть благоустроены и другие улицы Ташкента.




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