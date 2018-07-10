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Александр Пасечник о том, зачем "Газпрому" трафик с месторождения Шахпахты

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Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник назвал знаком стабильности продление договора о совместной разработке месторождения Шахпахты "Газпромом" и "Узбекнефтегазом".

Однако эксперт подчеркнул, что российский концерн уже не нуждается в дополнительных закупках газа: коэффициент воспроизводства запасов природного газа близок к 1,5, а это значит, что у российского концерна нет потребности "закрывать запросы" спроса.

"В масштабах "Газпрома" сделка не носит стратегического характера... [Решение было принято в рамках] соглашений о закупках "Газпромом" определенных объемов газа. Российская компания покупает около пяти миллиардов кубометров в год", ­­­­ — объяснил эксперт.

Решение продлить договор о совместной разработке месторождения на пять лет было принято в апреле 2018 года. В минувшую пятницу в ходе переговоров в Санкт-Петербурге председатель правления российской компании Алексей Миллер и зампремьера Узбекистана Алишер Султанов обсудили дальнейшую совместную работу.

Теги:
месторождение, Узбекнефтегаз, Газпром



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