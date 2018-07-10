Александр Пасечник о том, зачем "Газпрому" трафик с месторождения Шахпахты

Однако эксперт подчеркнул, что российский концерн уже не нуждается в дополнительных закупках газа: коэффициент воспроизводства запасов природного газа близок к 1,5, а это значит, что у российского концерна нет потребности "закрывать запросы" спроса.

"В масштабах "Газпрома" сделка не носит стратегического характера... [Решение было принято в рамках] соглашений о закупках "Газпромом" определенных объемов газа. Российская компания покупает около пяти миллиардов кубометров в год", ­­­­ — объяснил эксперт.

Решение продлить договор о совместной разработке месторождения на пять лет было принято в апреле 2018 года. В минувшую пятницу в ходе переговоров в Санкт-Петербурге председатель правления российской компании Алексей Миллер и зампремьера Узбекистана Алишер Султанов обсудили дальнейшую совместную работу.