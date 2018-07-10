Шатров о том, что может ждать Терезу Мэй после отставок ключевых министров

В правительстве Великобритании назревает политический кризис. В отставку уже подали глава МИД и министр по делам Brexit. А будущее самого премьера выглядит очень непростым, уверен российский эксперт Игорь Шатров.

По его словам, на фоне отставки Дэвида Девиса и Бориса Джонсона, а также скандалов в Солсбери противники британского премьера будут искать аргументы, чтобы показать, что она не способна управлять процессами.

"Если дело дойдет до желания отправить это правительство в отставку, то у министра по делам Brexit могут найтись союзники, но только для того, чтобы подорвать позицию Мэй", — сказал Шатров в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Григорий Сысоев Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон покинул свой пост

Ранее британский министр по Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД страны Борис Джонсон подали в отставку из-за разногласий с премьером-министром Терезой Мэй. Оба министра были сторонниками более жесткой позиции Лондона по Brexit, в то время как глава кабмина настаивала на смягчении условий.

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