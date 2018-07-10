14:05 10 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск
Российский политолог Игорь Шатров
Facebook

Шатров о том, что может ждать Терезу Мэй после отставок ключевых министров

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0

В правительстве Великобритании назревает политический кризис. В отставку уже подали глава МИД и министр по делам Brexit. А будущее самого премьера выглядит очень непростым, уверен российский эксперт Игорь Шатров.

По его словам, на фоне отставки Дэвида Девиса и Бориса Джонсона, а также скандалов в Солсбери противники британского премьера будут искать аргументы, чтобы показать, что она не способна управлять процессами.

"Если дело дойдет до желания отправить это правительство в отставку, то у министра по делам Brexit могут найтись союзники, но только для того, чтобы подорвать позицию Мэй", — сказал Шатров в эфире радио Sputnik.

53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
© Sputnik / Григорий Сысоев
Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон покинул свой пост
Ранее британский министр по Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД страны Борис Джонсон подали в отставку из-за разногласий с премьером-министром Терезой Мэй. Оба министра были сторонниками более жесткой позиции Лондона по Brexit, в то время как глава кабмина настаивала на смягчении условий.

Подробный комментарий российского политолога слушайте в нашем радиоподкасте.

По теме

Назначен новый глава МИД Великобритании



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Президент говорит

    Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".

  • Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, архивное фото
    Спасти экономику

    Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.

  • Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновски
    Давайте разговаривать

    Глава МИД Молдовы рассказал об отношениях между Москвой и Кишиневом, подчеркнув, что страны должны вернуться к нормальному диалогу.

  • Въезд на военную базу Адажи, где расквартирован американский контингент
    Старая история

    Эстония, Дания и Латвия создают натовскую дивизию, чье название удивительным образом совпадает с дивизией СС "Норд", действовавшей против советской армии.

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Федор Смолов (Россия) после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе
Ливни и наводнение в Японии
Остров тонет: сильные дожди залили Японию
Новая концепция налоговой реформы в Узбекистане
Как изменится жизнь узбекистанцев при новой налоговой системе

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054