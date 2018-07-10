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Представитель Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России Иброхим Ахмедов, архивное фото
© sputnik

Ахмедов: чтобы остаться в правовом поле, мигрантам надо перерегистрироваться

Радио
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Пресс-секретарь представительства Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Российской Федерации Иброхим Ахмедов рассказал о запрете регистрировать трудовых мигрантов по месту работы.

Новые правила постановки на учет иностранных граждан, в том числе и трудовых мигрантов, вступили в силу в России 8 июля. Закон запрещает ставить иностранцев на миграционный учет по месту работы. Теперь они должны быть зарегистрированы по месту фактического проживания: в квартире, частном доме, гостинице, санатории, больнице и даже тюрьме, но не в офисе.

"Закон недавно вступил в силу. Пока никто не обращался к нам, но разъяснительные работы ведутся. Значимых изменений пока нет. Пока рано говорить о результатах нового закона. Наверное, обращения еще будут. Мы стараемся найти все законные выходы, чтобы трудовые мигранты не оказались вне правового поля", — сказал Ахмедов Sputnik Таджикистан.

Конкретных сроков приведения регистрации трудовых мигрантов в соответствие с новым законом пока нет, отметил эксперт. Он подчеркнул, что закон обсуждался, он не был сюрпризом, но никто не знал, что он вступит в силу именно 8 июля.




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