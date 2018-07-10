Кравцов: узбекским мигрантам дешевле лечиться на родине, чем по страховке

Специалист фонда "Миграция 21 век" Василий Кравцов считает, что выезжающие в Россию узбекистанцы не воспользуются полисами, которые им бесплатно предоставит Министерство финансов в соответствии с недавно согласованной программой лояльности.

Предоставляемые полиса покроют расходы на медицинское обслуживание в объеме 150 тысяч рублей. Пункты программы лояльности министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров озвучил на встрече с представителями Финансово-банковского совета СНГ в понедельник, 9 июля.

"Для Узбекистана такая программа не актуальна, потому что по приезде в Россию они получают страховку ДМС. Зачем выделять дополнительные средства? Мигранты экономят на всем: в случае серьезных заболеваний они стараются лечиться у себя на родине. Расширенная медицинская помощь среди мигрантов не пользуется популярностью", -- заявил Василий Кравцов.

Сегодня, по данным социологов, за пределами Узбекистана находятся на заработках около трех миллионов человек. Граждане Узбекистана составляют порядка 10% от всех мигрантов в России, на них оформлена половина всех трудовых патентов.