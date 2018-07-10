22:17 10 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск
Данияр Акишев, председатель Национального банка Республики Казахстан
Тимур Батыршин

Акишев: Узбекистан интересен для казахстанских банков

Радио
Получить короткую ссылку
33 0 0

О новом банковском соглашении с Узбекистаном и о влиянии его на экономики двух стран Sputnik рассказал председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев.

Нацбанк Казахстана и Центральный банк Узбекистана подписали соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора
Sputnik / Тимур Батыршин
В Узбекистане откроют дочерние отделения казахстанских банков
"Самое главное мы подписали соглашение о об обмене информацией в сфере банковского надзора которое  дает возможность банкам Казахстана открывать  дочерние банки в Республике Узбекистан", — пояснил он.

Это соглашение подписано для упрощения и ускорения юридических процедур регистрации и работы банков в соседних странах, подчеркнул Акишев.

"Банки сами будут принимать решение. То что "Народный Банк Казахстана" обозначил свой интерес в этом направлении, откроет дорогу для других финансовых институтов». Что касается перспектив наших банков на узбекском рынке, это вопрос бизнес-модели каждого финансового института", — заключил Акишев.

Как отметил чиновник, сейчас Узбекистан, с учетом проводимых реформ, большой емкостью рынка обладает огромным потенциалом для казахских банков.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Федор Смолов (Россия) после поражения в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
Россия на ЧМ-2018: усы Черчесова, нога Акинфеева и Фёдорово горе
Ногу Игоря Акинфеева увековечили в золоте
Ногу Игоря Акинфеева увековечили в золоте
Как мигранту получить налоговый вычет с патента
Как мигранты могут получить налоговый вычет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054