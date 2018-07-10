Акишев: Узбекистан интересен для казахстанских банков

Это соглашение подписано для упрощения и ускорения юридических процедур регистрации и работы банков в соседних странах, подчеркнул Акишев.
"Банки сами будут принимать решение. То что "Народный Банк Казахстана" обозначил свой интерес в этом направлении, откроет дорогу для других финансовых институтов». Что касается перспектив наших банков на узбекском рынке, это вопрос бизнес-модели каждого финансового института", — заключил Акишев.
Как отметил чиновник, сейчас Узбекистан, с учетом проводимых реформ, большой емкостью рынка обладает огромным потенциалом для казахских банков.