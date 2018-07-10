Акишев: Узбекистан интересен для казахстанских банков

О новом банковском соглашении с Узбекистаном и о влиянии его на экономики двух стран Sputnik рассказал председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев.

Sputnik / Тимур Батыршин В Узбекистане откроют дочерние отделения казахстанских банков

"Самое главное мы подписали соглашение о об обмене информацией в сфере банковского надзора которое дает возможность банкам Казахстана открывать дочерние банки в Республике Узбекистан", — пояснил он.

Это соглашение подписано для упрощения и ускорения юридических процедур регистрации и работы банков в соседних странах, подчеркнул Акишев.

"Банки сами будут принимать решение. То что "Народный Банк Казахстана" обозначил свой интерес в этом направлении, откроет дорогу для других финансовых институтов». Что касается перспектив наших банков на узбекском рынке, это вопрос бизнес-модели каждого финансового института", — заключил Акишев.

Как отметил чиновник, сейчас Узбекистан, с учетом проводимых реформ, большой емкостью рынка обладает огромным потенциалом для казахских банков.