Парамонова: на проспекте Амира Темура слишком много места для машин

Три самые главные проблемы, которые волнуют граждан, — это транспортная система и дорожная безопасность, идентичность и климатический комфорт. Если брать транспортную систему дорожной безопасности, то людей больше всего волнуют пешеходные переходы. Задача в том, чтобы учесть все эти три важнейших аспекта, утверждает Парамонова.

“Исследования показали, что у проспекта Амира Темура есть огромный потенциал, также это мощная торговая улица. При сложении всех факторов, мы понимаем, что проспект Амира Темура потенциально Елисейские Поля". Будет организован безопасный как для водителей, так и для пешеходов транспортный поток. Также для создания климатического комфорта большое количество пространства будет выделено для создания зеленых зон", — рассказала архитектор.

На проспекте планируют расширить тротуары и выделить велодорожки. На перекрестках организуют общественные пространства со стрит-ритейлом и местами отдыха. Кроме того, на проспекте высадят боле 400 новых деревьев.