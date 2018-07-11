Наумов о том, как сохранить сбережения в случае финансового кризиса

Старший аналитик российской инвестиционной компании PFL Advisors Федор Наумов советует вкладываться в устойчивые мировые валюты или в золото, но не увлекаться чрезмерными закупками драгметаллов.

Американские аналитики JPMorgan рекомендовали своим клиентам хранить сбережения в японских иенах, швейцарских франках, а также сингапурских и американских долларах на случай возникновения глобального финансового кризиса.

В интервью радио Sputnik российский эксперт Федор Наумов заметил, что ничего революционного в таких советах нет, но предостерег от чрезмерных покупок драгметаллов "на черный день".

"Если вы вдруг видите кризис на горизонте, вы должны купить валюты стран с наиболее надежными финансовыми системами, и более того, это валюты очень богатых стран, потому что инвесторы из этих стран, когда вдруг в мире становится страшно, бегут обратно к своим домашним валютам, и американский доллар, швейцарский франк и японская иена — как раз такие валюты. Есть такие валюты, которые и без кризиса сами по себе нестабильны, та же турецкая лира, например, или аргентинский песо", — сказал Наумов.

Кроме того, он предложил людям, имеющим хоть какие-то существенные накопления, вложиться в золото, которое до сих пор остается одним из самых стабильных вариантов сбережения средств. При этом аналитик добавил, что не стоит тратить все свободные деньги на покупку этого драгметалла — достаточно приобрести золота на 1-2% от собственных сбережений. Вероятность кризиса и его масштаб предсказать довольно сложно, поэтому излишние вложения могут себя просто не оправдать.

Подробнее о том, как сохранить свои сбережения в случае глобального финансового кризиса, слушайте в нашем подкасте.