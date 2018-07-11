Наумов о том, как сохранить сбережения в случае финансового кризиса

Американские аналитики JPMorgan рекомендовали своим клиентам хранить сбережения в японских иенах, швейцарских франках, а также сингапурских и американских долларах на случай возникновения глобального финансового кризиса.
В интервью радио Sputnik российский эксперт Федор Наумов заметил, что ничего революционного в таких советах нет, но предостерег от чрезмерных покупок драгметаллов "на черный день".
"Если вы вдруг видите кризис на горизонте, вы должны купить валюты стран с наиболее надежными финансовыми системами, и более того, это валюты очень богатых стран, потому что инвесторы из этих стран, когда вдруг в мире становится страшно, бегут обратно к своим домашним валютам, и американский доллар, швейцарский франк и японская иена — как раз такие валюты. Есть такие валюты, которые и без кризиса сами по себе нестабильны, та же турецкая лира, например, или аргентинский песо", — сказал Наумов.
Подробнее о том, как сохранить свои сбережения в случае глобального финансового кризиса, слушайте в нашем подкасте.