Ишметов: опыт Нацбанка Казахстана пригодится открытой экономике Узбекистана

"За истекший период прошла трансформация деятельности Национального банка Казахстана, где на каждом этапе, исходя из определенных кризисных явлений и изучая их, Национальный банк Казахстана отшлифовал свою деятельность и имеет колоссальный опыт касательно того, насколько те или иные меры в определенный момент дают наилучший результат", — отметил Ишметов.
Учитывая тот факт, что в Казахстане было несколько этапов оздоровления банковской системы, после определенных кризисов именно Национальный банк Казахстана позволил нивелировать все возможные негативные последствия, напомнил чиновник.
"Экономика Узбекистана становится более открытой, и все позитивные результаты открытой экономики имеют риски, к которым мы должны быть готовы", — заключил Ишметов.
Опыт Казахстана в прогнозировании и нивелировании этих рисков будет применяться и в Узбекистане.