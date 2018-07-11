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Тимур Ишметов - Первый заместитель председателя Центрального банка Республики Узбекистан
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Ишметов: опыт Нацбанка Казахстана пригодится открытой экономике Узбекистана

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О пользе казахстанских банков для узбекской экономики рассказал Sputnik первый заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Тимур Ишметов.

"За истекший период прошла трансформация деятельности Национального банка Казахстана, где на каждом этапе, исходя из определенных кризисных явлений и изучая их, Национальный банк Казахстана отшлифовал свою деятельность и имеет колоссальный опыт касательно того, насколько те или иные меры в определенный момент дают наилучший результат", — отметил Ишметов.

Учитывая тот факт, что в Казахстане было несколько этапов оздоровления банковской системы, после определенных кризисов именно Национальный банк Казахстана позволил нивелировать все возможные негативные последствия, напомнил чиновник.

"Экономика Узбекистана становится более открытой, и все позитивные результаты открытой экономики имеют риски, к которым мы должны быть готовы", — заключил Ишметов.

Опыт Казахстана в прогнозировании и нивелировании этих рисков будет применяться и в Узбекистане.

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Теги:
Узбекистан, Казахстан, банки



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