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Дмитрий Верхотуров
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Верхотуров: Узбекистан получит новый импульс развития при торговле с Афганистаном

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Эксперт Центра изучения современного Афганистана, специалист по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров рассказал, зачем южному соседу Узбекистана новые энергетические мощности.

По его словам, несмотря на нестабильную обстановку в Афганистане, эта страна очень привлекательна для центральноазиатских государств, в первую очередь Узбекистана, как торговый партнер.

"Прежде всего новые энергетические потоки требуются столице афганской провинции Мазари-Шарифу и Хайратону на узбекско-афганской границе. Два этих центра имеют огромное экономическое значение. Это, по сути, экспортные ворота в страну, через Хайратон проходят все грузы с севера", — пояснил эксперт.

По мнению Верхотурова, для Афганистана электричество из Узбекистана – чуть ли ни единственный и дешевый способ получить энергию для своих предприятий и объектов, так как ресурсов на создание собственной системы у страны нет.

Узбекистан же получает по сути контроль над афганским экспортом и дополнительный импульс для экономического развития.




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