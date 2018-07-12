Ющенко: почему Трамп назвал своих помощников глупыми в разговоре с Путиным

Депутат Государственной думы России, заместитель председателя Комитета по информационной политике Александр Ющенко прокомментировал в эфире радио Sputnik критику президента США Дональда Трампа в адрес своих советников.

По сообщению газеты New York Times, на которую ссылается агентство РИА Новости, в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным в марте этого года Трамп назвал представителей американской администрации, которые выступали против их беседы, "глупыми".

"Вы не должны их слушать", — заявил американский лидер российскому президенту.

В марте Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Кремль сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

По мнению депутата Государственной думы РФ Александра Ющенко, Трамп, делая такие заявления, демонстрирует задатки шоумена, которые он часто использует в политической деятельности.

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"Дональд Трамп — это большой шоумен, который обставляет любые свои действия своеобразными заявлениями, превращая их в легко продаваемые публике шоу. Сейчас это также часть его манеры и привычек, которыми он обставляет свой приезд в Европу и, соответственно, предстоящую встречу в Хельсинки. Иногда бывает, что хороший царь и пожурит своих бояр", — заявил собеседник радио Sputnik.

Депутат Госдумы уверен, что жесткие заявления Трампа в адрес своей администрации не означают, что в политике США по отношению к России произойдут какие-либо изменения.