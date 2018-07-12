19:53 12 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск
Депутат Государственной думы РФ Александр Ющенко
© Sputnik / Vladimir Fedorenko

Ющенко: почему Трамп назвал своих помощников глупыми в разговоре с Путиным

Радио
Получить короткую ссылку
125 0 0

Депутат Государственной думы России, заместитель председателя Комитета по информационной политике Александр Ющенко прокомментировал в эфире радио Sputnik критику президента США Дональда Трампа в адрес своих советников.

По сообщению газеты New York Times, на которую ссылается агентство РИА Новости, в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным в марте этого года Трамп назвал представителей американской администрации, которые выступали против их беседы, "глупыми".

"Вы не должны их слушать", — заявил американский лидер российскому президенту. 

В марте Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. Кремль сообщил, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

По мнению депутата Государственной думы РФ Александра Ющенко, Трамп, делая такие заявления, демонстрирует задатки шоумена, которые он часто использует в политической деятельности.

Вячеслав Смирнов
из личного архива Вячеслава Смирнова
Смирнов: Трамп поддерживает имидж уверенного ковбоя

"Дональд Трамп — это большой шоумен, который обставляет любые свои действия своеобразными заявлениями, превращая их в легко продаваемые публике шоу. Сейчас это также часть его манеры и привычек, которыми он обставляет свой приезд в Европу и, соответственно, предстоящую встречу в Хельсинки. Иногда бывает, что хороший царь и пожурит своих бояр", — заявил собеседник радио Sputnik.

Депутат Госдумы уверен, что жесткие заявления Трампа в адрес своей администрации не означают, что в политике США по отношению к России произойдут какие-либо изменения.

По теме

Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки
Теги:
Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Продукты на прилавке супермаркета. Архивное фото
    Без ГМО

    Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).

  • Таджик вернул потеряные деньги
    Чужого не надо

    Мужчина из Якутска поблагодарил уроженца Таджикистана за то, что тот вернул ему потерянный кошелек со 100 тысячами рублей.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
    "Выручки нет"

    В Госпожнадзоре по Сухуму рассказали, почему бизнес в Абхазии часто игнорирует пожарную безопасность.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • СИБ
    Бороться и искать

    Прокуроры по борьбе с коррупцией и сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы обыскали центральный офис Генеральной налоговой службы республики.

  • Российско-эстонская граница
    Дорогая граница

    На обустройство границы с Россией Эстония изначально планировала выделить 700 тысяч евро, однако потратить придется ощутимо больше.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Продукты на прилавке супермаркета. Архивное фото
    Без ГМО

    Депутаты парламента предлагают ограничить производство и продажу в Кыргызстане продуктов с генномодифицированными организмами (ГМО).

  • Таджик вернул потеряные деньги
    Чужого не надо

    Мужчина из Якутска поблагодарил уроженца Таджикистана за то, что тот вернул ему потерянный кошелек со 100 тысячами рублей.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Художник на пленэре в центре Самарканда, Узбекистан
Загадочная Азия: 10 лучших направлений по версии Lonely Planet
Железнодорожники ведут работы по подводу путей к Крымскому мосту
Скоро колеса о рельсы застучат: уложено 80% ж/д путей к Крымскому мосту
Как мигранту получить налоговый вычет с патента
Как мигранты могут получить налоговый вычет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054