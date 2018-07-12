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Николай Хренков, независимый аналитик в области энергетики, архивное фото
© Foto: из личного архива Николая Хренкова

Хренков: у Трампа сейчас две стратегические цели в ЕС

Радио
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Независимый аналитик в области энергетики Николай Хренков пояснил, зачем Трамп пытается подсадить Европу на американский газ и при этом заставить европейцев больше вкладываться в НАТО.

В ходе рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом американский президент Дональд Трамп назвал неприемлемым тот факт, что Германия "платит России миллиарды долларов" за газ. Вашингтон намерен навязать европейцам свой газ, хотя его цена существенно выше российской. 

В интервью радио Sputnik независимый аналитик в области энергетики Николай Хренков оценил шансы США по продвижению своего газа в Европу, а также планы Трампа по перераспределению расходов на Североатлантический альянс.

"Не секрет, что Трамп лоббирует интересы американских газовиков, чтобы они получили дополнительный рынок сбыта на территории Евросоюза и имели возможность продавать газ. Европейцы этот газ американский покупать не хотят — он дорогой, во-первых, а во-вторых, и сами американские газовики не торопятся его везти в Европу, потому что они везут его в страны Азии, где цена выше. И таким образом Дональд Трамп преследует, как частенько это любят, две цели: с одной стороны, потребовать больших расходов от стран ЕС, большего их вклада в НАТО, а с другой стороны, "подсадить" их на американский газ, который будет стоить заведомо дороже, чем тот газ, который они покупают из России", — отметил эксперт.

По мнению эксперта, если в первом вопросе Трамп вряд ли преуспеет, то в части расходов на НАТО Вашингтон, скорее всего, своего добьется.

Полный комментарий слушайте радиоподкасте.




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