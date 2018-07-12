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Эксперт Дмитрий Солонников
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Солонников: закон о фейковых новостях — это борьба с неугодными

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Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, каким целям может служить французский законопроект о борьбе с фейковыми новостями

Национальная ассамблея Франции одобрила законопроект о борьбе с "фейковыми новостями". Согласно документу, телеканалы и радиостанции, в чьих сообщениях выявлена ошибка или малейшая неточность, могут быть признаны недостоверными, а СМИ вправе будут отстранить от вещания на период предвыборной кампании.

"Юридического объяснения, что такое фейковая новость, не существует. Что значит фейковая новость? Просто ошибка? Просто использовали новость, которую потом опровергли, или эту новость взяли из непроверенного источника, которому до сих пор доверяли, но туда закралась какая-то ошибка? Как трактовать фейковую новость? В этой ситуации будет страшно публиковать вообще что-либо", – сказал Солонников в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, "фейковая новость" — слишком размытое понятие, которое может трактоваться как угодно, в том числе для политических целей. Например, отдельным СМИ нарочно будет подбрасываться недостоверная информация, чтобы выбить того или иного конкурента из гонки.




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