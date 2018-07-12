Холмурадов: для инвесторов создается уникальная информационная площадка

В связи с запуском единой площадки для диалога с инвесторами вице-премьер Узбекистана Сухроб Холмурадов рассказал Sputink о значимости этой площадки в развитии экономики Узбекистана.

"В ходе тех реформ которые происходят в республике, нам очень интересно выслушать мнение как местных, так и иностранных предпринимателей и инвесторов. Эта площадка организована для того, чтобы помочь нам ответить на все нерешенные вопросы", — подчеркнул чиновник.

Для большей продуктивности на каждом собрании будут присутствовать специалисты соответствующих министерств и отраслей, которые смогут четко и компетентно ответить на все вопросы.

"Безусловно, реализация мер по развитию отраслей и сфер экономики практически невозможна без финансовой поддержки. В связи с этим мы заинтересованы в привлечении инвестиций и оказании содействия иностранным и отечественным компаниям в реализации совместных проектов", — заключил он.

Также Халмурадов отметил, что для поддержки инвесторов в ближайшее время ожидается запуск единого информационного портала при Государственном комитете инвестиций, на котором будет доступна вся необходимая информация.