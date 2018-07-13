Иргашев: Афганистан видит себя неотъемлемой частью Центральной Азии

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев на конференции по развитию Центральной Азии рассказал об отношении афганской оппозиции к процессам, происходящим в регионе.

В частности, отметил Иргашев, афганцы очень осведомлены о происходящих в регионе позитивных переменах и видят в них возможность стабилизации ситуации и в своей стране.

"Общаясь с представителями различных политических сил Афганистана, а также с вооруженной оппозицией, я узнал, что они пристально следят за развитием ситуации в Центральной Азии и очень позитивно воспринимают проводимые реформы и процесс консолидации государств ЦА. Глядя на это, они верят, что мир наступит и в их многострадальной стране", — подчеркнул спецпредставитель Узбекистана.

При этом афганцы, заметил он, считают себя неотъемлемой частью именно центральноазиатского, а не южноазиатского региона.

"Они хотят быть полноценной частью такого важного региона, как Центральная Азия. В этой связи мы должны использовать все условия для более активного вовлечения Афганистана в торгово-экономические процессы", — заключил Иргашев.

Узбекистан активно включился в процесс мирного урегулирования афганской проблемы. Изначально выступая именно за дипломатический вариант, Ташкент последовательно продолжает эту линию. Так, в марте этого года в узбекской столице прошла международная конференция высокого уровня, посвященная афганскому мирному процессу. Выступая на ней, президент республики Шавкат Мирзиёев заявил, что Узбекистан готов предоставить на своей территории площадку для переговоров всех участников конфликта и других заинтересованных сторон.

Кроме того, узбекские дипломаты уже установили контакт с представителями движения "Талибан" (В РФ и Узбекистане организация признана террористической. — Ред.). В настоящее время продолжаются консультации и переговоры по мирному урегулированию ситуации.