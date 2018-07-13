Иргашев: Афганистан видит себя неотъемлемой частью Центральной Азии

В частности, отметил Иргашев, афганцы очень осведомлены о происходящих в регионе позитивных переменах и видят в них возможность стабилизации ситуации и в своей стране.
"Общаясь с представителями различных политических сил Афганистана, а также с вооруженной оппозицией, я узнал, что они пристально следят за развитием ситуации в Центральной Азии и очень позитивно воспринимают проводимые реформы и процесс консолидации государств ЦА. Глядя на это, они верят, что мир наступит и в их многострадальной стране", — подчеркнул спецпредставитель Узбекистана.
При этом афганцы, заметил он, считают себя неотъемлемой частью именно центральноазиатского, а не южноазиатского региона.
"Они хотят быть полноценной частью такого важного региона, как Центральная Азия. В этой связи мы должны использовать все условия для более активного вовлечения Афганистана в торгово-экономические процессы", — заключил Иргашев.
Кроме того, узбекские дипломаты уже установили контакт с представителями движения "Талибан" (В РФ и Узбекистане организация признана террористической. — Ред.). В настоящее время продолжаются консультации и переговоры по мирному урегулированию ситуации.