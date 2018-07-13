Гаспарян: Трамп назвал Германию марионеткой России на саммите НАТО

"Саммит НАТО не разочаровал, Трамп, как обычно, "зажигал". Я услышал словосочетание, что Германия целиком и полностью под властью России и является по сути дела марионеткой. За всю вековую историю Германии до такого еще никто не договорился. Трамп - молодец. Вторая его идея заключалась в том, что пора лезть в закрома и отстегивать больше денег в карман НАТО, то есть теперь 4% ВВП, пожалуйста, извольте и внесите", - говорит Гаспарян.

© Sputnik / Михаил Климентьев Трампизм для Восточной Европы

По его словам, раньше только пять стран НАТО способны были это оплачивать. Обычно все, что туда не попадало, добавлялось за счет Германии с Францией, либо во времена правления Барака Обамы добавлялось за счет американских налогоплательщиков. Однако Дональда Трампа не устраивает такая конфигурация.

Саммит стран Североатлантического альянса прошел в Брюсселе 11-12 июля.