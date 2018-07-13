Камалов: в ЦА назрела необходимость создания единой транспортной системы

"Все государства Центральной Азии объединяет одна особенность — отсутствие прямого выхода к морским путям. В связи с этим усиливается взаимная зависимость транспортных сетей стран региона. Отсюда и возникает необходимость построения единой транспортной системы, которая будет способствовать укреплению взаимных связей", — отмечает Камалов.
По его словам, в настоящее время правительство Узбекистана прилагает значительные усилия, направленные на повышение транзитной привлекательности республики, в том числе упрощает ряд таможенных процедур, модернизирует железнодорожный парк, что способствует повышению результативности в этой сфере.
Среди приоритетных проектов стоит выделить трансафганский транспортный коридор, Китай — Кыргызстан — Узбекистан и Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман.