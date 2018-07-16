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Футбольные болельщики в Париже радуются победе сборной Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии
Водометы и разбитые витрины: во Франции бурно отметили победу на ЧМ
Равшан Ирматов оценил судейство финального матча ЧМ-2018
Равшан Ирматов оценил судейство финального матча ЧМ-2018
Топ-15 стран с самыми большими военными расходами
Топ-15 стран по военным расходам

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