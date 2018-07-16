Председатель Ташкентской рекламной ассоциации Анвар Юлдашев назвал главные проблемы современного облика узбекской столицы и предложил несколько решений, которые устроили бы и архитекторов, и горожан, и рекламодателей.
Эксперт по вопросам биологической и продовольственной безопасности Николай Дурманов утверждает, что только термообработка продуктов может гарантировать избавление от микробов.
Выставка узбекского художника Салимджона Маматкулова открылась в Москве в Доме-музее М.Н. Ермоловой. О тонкостях организации и интересе посетителей Sputnik Узбекистан рассказала куратор Екатерина Юн.
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира 2018 в России стал лучшим в истории проведения турнира.