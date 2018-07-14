Малосолов: Инфантино констатировал факт, назвав ЧМ-2018 лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира - 2018 в России стал лучшим в истории проведения турнира.

© Sputnik / Александр Вильф О чем Инфантино разговаривает с президентами во время футбола

"Это уже не фигура речи, а реальность этого чемпионата по одной простой причине. Он продемонстрировал хорошее футбольное шоу, новации в строительстве футбольной инфраструктуры. Чемпионат мира прошел на высочайшем организационном уровне и при невероятно хорошей безопасности", — сказал руководитель редакции "Царьград" Андрей Малосолов радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что не было проблем у болельщиков, неудобств, уличной преступности.

"Люди приезжают, и им ничего не угрожает, в отличие от того, что было в Бразилии и ЮАР", — сказал Малосолов.

Он отметил, что слова Инфантино не просто дань вежливости, а констатация реального факта.