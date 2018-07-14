Дурманов: отмыть фрукты от микробов не сможет даже торнадо

Эксперт по вопросам биологической и продовольственной безопасности Николай Дурманов утверждает, что только термообработка продуктов может гарантировать избавление от микробов.

"В принципе отмыть фрукты и овощи, особенно клубнику или шпинат невозможно. Природа миллионы лет дрессировала обитателей этих фруктов и овощей держаться всеми конечностями за них. Их не смоет даже торнадо, а не то, что тоненькая струйка из водопровода. Мытье фруктов и овощей — это лишь ритуал, отмыть их нельзя", — сказал собеседник радио Sputnik.

Однако эксперт уверяет, что микробы, которые остаются даже после мытья, не несут серьезной опасности для человека.

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