Юлдашев: мы должны очистить Ташкент от визуального хаоса на фасадах

По мнению Юлдашева, главной проблемой современного Ташкента остается незаконно размещенная внешняя реклама.
"Все, что мы сейчас наблюдаем на фасадах зданий Ташкента – это незаконная реклама, которая превратила эти фасады просто в визуальный хаос. Нам предстоит очистить от этой рекламы наши уникальные дома", — подчеркнул глава Ассоциации.
В тоже время он призвал к инновационным решениям в рекламной отрасли, что позволит не только сэкономить пространство, но и включить в рекламные конструкции дополнительные функции.
"Реклама должна пойти навстречу людям, они должны понимать, что это им полезно. Если у рекламной конструкции можно будет зарядить телефон, посмотреть погоду или подключиться к интернету, если на остановках появятся банкоматы или автоматы с напитками – все это улучшит отношение горожан к рекламе, они поймут пользу этих конструкций", — добавил Юлдашев.
Со своей стороны рекламщики готовы искать инновационные и креативные подходы в производстве и размещении рекламы, но призывают городские власти к системности при внедрении дизайн-кода города.
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Дискуссия на тему внедрения дизайн-кода в Ташкенте и других городах состоялась 13 июля в центральном парке столицы. Лекцию проводили эксперты российского института "Стрелка" в рамках образовательного проекта "Ташкент любит тебя".