Юлдашев: мы должны очистить Ташкент от визуального хаоса на фасадах

Председатель Ташкентской рекламной ассоциации Анвар Юлдашев назвал главные проблемы современного облика узбекской столицы и предложил несколько решений, которые устроили бы и архитекторов, и горожан, и рекламодателей.

По мнению Юлдашева, главной проблемой современного Ташкента остается незаконно размещенная внешняя реклама.

"Все, что мы сейчас наблюдаем на фасадах зданий Ташкента – это незаконная реклама, которая превратила эти фасады просто в визуальный хаос. Нам предстоит очистить от этой рекламы наши уникальные дома", — подчеркнул глава Ассоциации.

В тоже время он призвал к инновационным решениям в рекламной отрасли, что позволит не только сэкономить пространство, но и включить в рекламные конструкции дополнительные функции.

"Реклама должна пойти навстречу людям, они должны понимать, что это им полезно. Если у рекламной конструкции можно будет зарядить телефон, посмотреть погоду или подключиться к интернету, если на остановках появятся банкоматы или автоматы с напитками – все это улучшит отношение горожан к рекламе, они поймут пользу этих конструкций", — добавил Юлдашев.

Со своей стороны рекламщики готовы искать инновационные и креативные подходы в производстве и размещении рекламы, но призывают городские власти к системности при внедрении дизайн-кода города.

"Это неизбежный этап для всех без исключения мировых столиц, и мы тоже к этому пришли. Это как одежда: когда человек приобретает новый социальный статус, меняется его облик, одежда, окружение. То же происходит и с городами. Мы растем, мы развиваемся, это нормально", — отметил представитель рекламной отрасли.

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Дискуссия на тему внедрения дизайн-кода в Ташкенте и других городах состоялась 13 июля в центральном парке столицы. Лекцию проводили эксперты российского института "Стрелка" в рамках образовательного проекта "Ташкент любит тебя".