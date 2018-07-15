Майорова: публикации блогеров необходимо контролировать

Журналист Екатерина Майорова утверждает, что некоторые блогеры дают советы в области психологии, диетологии, не имея необходимых знаний и квалификации.

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"Есть огромное количество блогов о психологии, их ведут люди, у которых есть девять классов (ред.: образования) в лучшем случае. Они рассказывают своим подписчикам, как пережить какую-то травму или потерю, и этим просто рушат другим людям жизнь", — отметила Майорова в беседе на радио Sputnik.

Эксперт утверждает, учитывая массовость явления и максимально широкий охват тем, возникает и вопрос о контроле над тем, что именно авторы публикуют на своих страницах в соцсетях.

Она подчеркивает, что блоги трансформируются в мощные инструменты, способные воздействовать на умы и настроения множества людей.