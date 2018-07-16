Жмурова: дизайн-код помогает сохранить культурное наследие города

Архитектор КБ "Стрелка" Алена Жмурова рассказала ташкентцам, что такое дизайн-код и какие преимущества он дает как горожанам, так и предпринимателям столицы.

По словам эксперта, единые правила оформления вывесок и рекламы в городах позволят избавить жителей от визуального шума, а представителей бизнеса – от лишних проблем при согласовании вывесок.

"Сегодня мы живем в условиях визуального хаоса и шума, что, безусловно, влияет на наше психологическое состояние. Да и у предпринимателей возникает немало проблем. Дизайн-код решает сразу несколько задач: он задает единые стандарты при размещении рекламы, что очищает фасады от визуального мусора, сохраняя объекты культурного наследия, а также упрощает процесс согласования тех же вывесок. Если раньше многое зависело от конкретного главного архитектора, то теперь эти нормы общие для всех", — пояснила Жмурова.

Лекции института "Стрелка" проходят в узбекской столице в рамках общественного образовательного проекта "Ташкент любит тебя". Эти мероприятия позволяют всем желающим узнать больше о проблемах городской среды и мировом опыте их решения, а также внести свои предложения и пожелания.