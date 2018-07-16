12:56 16 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.19
  • EUR9176.86
  • USD7813.42
Поиск
Александр Гусев
Sputnik

Гусев: без России в ЦА невозможно обеспечить ядерную безопасность

Радио
Получить короткую ссылку
36 0 0

США провели с Узбекистаном и другим странами Центральной Азии переговоры по ядерной безопасности в регионе. Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев уверен, что подобные темы должны обсуждаться при непосредственном участии России.

Эксперт подчеркнул, что американцы заинтересованы во влиянии на ситуацию в ЦА, особенно в вопросах безопасности, но не забывают и о своих геополитических интересах.

"Сохранение в Центральной Азии безъядерного положения очень важно. На фоне того, что Иран и Пакистан ведут какие-то разработки в этой сфере, необходимо сохранить безъядерный статус в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Страны изначально выступали за создание зоны, свободной от ядерного вооружения. С этой точки зрения усилия крупных мировых игроков в этом направлении стоит поддерживать", — уверен Гусев.

Добыча природного урана на месторождении Хиагдинского рудного поля
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Узбекистан обсудил со странами ЦА и США ядерную безопасность
При этом он заметил, что и США и Китай продвигают в регионе свои интересы, поэтому России необходимо также продвигать свою позицию по этому вопросу.

"В любом случае, без участия России невозможно будет добиться безопасности в регионе, в том числе ядерной", — заключил эксперт.

Подробный комментарий слушайте в нашем радиоподкасте.       

Теги:
ядерное оружие, Россия, США, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Алла Пугачева. Архивное фото
    По совету Магомаева

    Алла Пугачева сделала необычное признание, связанное с Муслимом Магомаевым, которого народная артистка России считала своим кумиром.

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Здание парламента Абхазии
    Главный праздник

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Первый день летнего призыва 2018
    Освободили от призыва

    В Армении братьев и детей погибших военных не будут призывать в армию – такой порядок действовал с декабря 1991, но позже его отменили.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Ураганный ветер, образовавший торнадо. Архивное фото
    Унесенный ветром

    Ветром подбросило в воздух 14-летнего подростка - в Сети появились видеокадры смерча, образовавшегося недалеко от молдавской границы.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму
    У самого Черного моря

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Мужчина под водой
    Роботизированная очистка

    Роботы будут очищать воду в новом бассейне Астаны, который открывается в ледовом дворце "Барыс Арена".

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Возрождение "Шермана": как выглядит танк, поднятый со дна Баренцева моря
Машина для спасения: "Тайфуненок" эвакуирует снайперов
Узбекистан на АрМи-2018
Узбекские военные готовы покорить Армейские игры

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054