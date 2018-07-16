Гусев: без России в ЦА невозможно обеспечить ядерную безопасность

Эксперт подчеркнул, что американцы заинтересованы во влиянии на ситуацию в ЦА, особенно в вопросах безопасности, но не забывают и о своих геополитических интересах.
"Сохранение в Центральной Азии безъядерного положения очень важно. На фоне того, что Иран и Пакистан ведут какие-то разработки в этой сфере, необходимо сохранить безъядерный статус в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Страны изначально выступали за создание зоны, свободной от ядерного вооружения. С этой точки зрения усилия крупных мировых игроков в этом направлении стоит поддерживать", — уверен Гусев.
"В любом случае, без участия России невозможно будет добиться безопасности в регионе, в том числе ядерной", — заключил эксперт.
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