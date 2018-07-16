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Аза Мигранян, архивное фото
© RIA Novosti.

Мигранян: туризму в Узбекистане нужно время для развития

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Развитие туристической инфраструктуры для Узбекистана — глобальный вопрос, рассказала Sputnik Узбекистан руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян.

"Доступность билетов, авиаперевозок, развитие гостиничного и прочего рекреационного бизнеса — вопрос глобальный для Узбекистана. Рост заметен, но для развития отрасли все же требуется время. Это не делается одним днем", — пояснила эксперт.

Туристы в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Количество иностранных туристов в Узбекистане выросло почти вдвое
Один из факторов, который привлечет туристов, — либерализация экономической политики, Уверена Мигранян.

Кроме того, она добавила, что в развитии сферы туризма Узбекистану не обойтись без мирового опыта, в том числе российского. При этом необходимо соответствующее законодательное сопровождение реформ.

"Речь идет, например, о возможности владения иностранными гражданами недвижимостью в стране, земельными участками или объектами инфраструктуры. Но, думаю, подобные изменения возможны не ранее чем через 5-10 лет", — заключила Мигранян.

Ранее агентство "Узбектуризм" обнародовало концепцию развития туристической сферы республики. Среди ключевых проблем отрасли были названы высокие цены на билеты, недостаточное развитие инфраструктуры, в частности, в гостиничном бизнесе, а также несовершенство кадров в этой сфере.

Для увеличения турпотока и создания комфортных условий для гостей разрабатывается комплексная программа развития турбизнеса в стране.




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