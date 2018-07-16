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Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов

Шаповалов: безопасность ЧМ-2018 была на высшем уровне

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Политолог Владимир Шаповалов рассказал, чего в первую очередь ожидают от страны - хозяйки мундиаля.

Страна - организатор мероприятий подобного уровня прежде всего должна обеспечить высокий уровня безопасности, отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

"Достаточно часто на подобного рода крупных турнирах, в первую очередь чемпионатах мира и Европы по футболу, а это самые крупные спортивные состязания, случаются те или иные происшествия. В России ничего подобного не было. Поэтому первое, что нужно отметить, это блестящая организация с точки зрения безопасности и с точки зрения того, что никаких эксцессов, конфликтов не было", — сказал Шаповалов.




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