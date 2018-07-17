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Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Коротченко: главная цель России — сохранить баланс сил в мире

Радио
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Российский военно-промышленный комплекс работает над новыми видами вооружений исключительно для того, чтобы сохранить имеющийся в мире баланс сил и не допустить превосходства американской системы ПРО.

Военный эксперт Игорь Коротченко в интервью Sputnik Латвия подчеркнул, что у России нет цели угрожать каким-то государствам, в частности, странам Балтии. Меры по совершенствованию вооружения имеют оборонительный характер.

"Усилия России нацелены на то, чтобы не дать американцам за счет создания глобальной ПРО девальвировать российский потенциал ядерного сдерживания. Это главный смысл и главная цель… Если страны Балтии пытаются превратить свои территории в плацдарм для развития военной инфраструктуры НАТО, соответственно, на это будет дан соответствующий ответ, но в области глобальных вооружений это не затрагивает страны Балтии вообще", — сказал Коротченко.

Накануне в Хельсинки состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты России и США обсудили широкий спектр вопросов, значительная доля беседы, если верить словам американского лидера, была посвящена как раз теме ядерных вооружений.

Теги:
Вооружения, Дональд Трамп, Владимир Путин, Игорь Коротченко, США, Россия



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