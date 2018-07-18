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Посол Узбекистана в Российской Федерации Бахром Ашрафханов
Sputnik / Александр Натрускин

Ашрафханов рассказал о том, какие темы страны ЦА обсудят до конца года

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Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов анонсировал сразу несколько масштабных форумов, на которых страны региона обсудят ключевые проблемы и задачи.

В частности глава дипмиссии напомнил о предстоящей в Кыргызстане встрече глав МИД стран Центральной Азии, на которой министры обсудят ход реализации ранее достигнутых договоренностей.

"У нас до конца этого года запланировано очень много событий. Например, в августе будет саммит глав стран-учредителей Международного фонда спасения Арала, а осенью в Ташкенте соберутся представители транспортной отрасли, в том числе железнодорожные компании государств ШОС. В конце октября у нас запланирован первый центральноазиатский экономический форум и форум аналитических центров стран региона", — подчеркнул посол.

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Он добавил, что на всех этих мероприятиях стороны рассмотрят и обсудят общие вопросы и проблемы, а также предложат конкретные идеи для развития региона. С этими инициативами центральноазиатская пятерка будет выступать уже на международном уровне – на площадках СНГ, ШОС и ООН.

Кроме того, весной 2019 года Ташкент будет принимать вторую консультативную встречу глав государств Центральной Азии. Ожидается, что на ней соберутся все лидеры региона, включая президента Туркменистана, который не смог присутствовать на переговорах в Астане.

Теги:
Бахром Ашрафханов, Центральная Азия, Узбекистан



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