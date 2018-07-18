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Юрий Московский
Sputnik / Александр Натрускин

Московский: смягчение Россией миграционных законов усилит отток людей из ЦА

Радио
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Смягчение миграционных законов в России может усилить отток трудоспособного населения из стран Центральной Азии, считает специалист по вопросам миграции Юрий Московский.

Власти России по поручению президента Владимира Путина готовятся упростить миграционное законодательство для иностранных граждан, носителей русского языка, желающих переехать и легализоваться в стране.

"То, что якобы все, кто хотел, уже уехали — это большая легенда. И если облегчить получение вида на жительство и прием в российское гражданство носителей русского языка, то да — большее количество людей будет уезжать из региона", — сказал Московский Sputnik Таджикистан.

По его мнению, правительству нужно не только избавиться от бюрократических преград для претендентов на российский паспорт, но и четко оговорить сроки получения вида на жительство и гражданства.




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