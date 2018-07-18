Московский: смягчение Россией миграционных законов усилит отток людей из ЦА

Власти России по поручению президента Владимира Путина готовятся упростить миграционное законодательство для иностранных граждан, носителей русского языка, желающих переехать и легализоваться в стране.
"То, что якобы все, кто хотел, уже уехали — это большая легенда. И если облегчить получение вида на жительство и прием в российское гражданство носителей русского языка, то да — большее количество людей будет уезжать из региона", — сказал Московский Sputnik Таджикистан.
По его мнению, правительству нужно не только избавиться от бюрократических преград для претендентов на российский паспорт, но и четко оговорить сроки получения вида на жительство и гражданства.