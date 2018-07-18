Грозин: продажа Сареза Китаю не повлияет на Узбекистан

Продажа озера Сарез Таджикистаном китайской компании не повлияет на ситуацию с водой в Узбекистане, рассказал Sputnik Узбекистан глава отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

"Душанбе предлагал этот проект как минимум последние 15 лет… Все говорили, что это очень интересно, но в практическую плоскость эти проекты не переходили", - пояснил Грозин.

Сейчас заинтересованность Китая в данном проекте это в первую очередь шанс для Пекина продемонстрировать свои возможности, полагает эксперт.

"Сарез никак не влияет на водный баланс в Узбекистане", - подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о продаже воды высокогорного озера Сарез гонконгской компании Heaven Springs Dynasty Harvest Group. Она планирует построить в Таджикистане производство питьевой воды и продавать ее в странах региона.