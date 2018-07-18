16:12 18 Июля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.54
  • EUR9100.06
  • USD7787.81
Поиск
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов
© Foto: facebook.com / из архива Василия Колташова

Колташов: поддержкой безработных Узбекистан борется с социальной депрессией

Радио
Получить короткую ссылку
28 0 0

Новая программа поддержки малого бизнеса, принятая властями Узбекистана, – хороший шаг, рассказал Sputnik Узбекистан руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

По словам Колташова, ситуация на рынке труда всех центральноазиатских стран остается сложной после волны девальваций, начавшейся еще в России. В этих условиях необходимо оживить экономику в первую очередь за счет создания сегмента самозанятых работников и частных предпринимателей.

"Власти пытаются найти выход через поощрение малого предпринимательства… В этой реформе есть ядро социальной модернизации. Таким образом государство хочет вывести людей из социальной депрессии", — полагает эксперт.

По его словам, для эффективного развития малого бизнеса необходим, в первую очередь, достаточно большой рынок услуг и товаров. Дополнительным импульсом для этого сектора экономики может стать выход и на внешние рынки.

Соискатель заполняет анкету
© Sputnik / Григорий Сысоев
Безработным в Узбекистане помогут начать свой бизнес
В Узбекистане с 1 августа за счет средств Фонда содействия занятости будет запущена система страхования по безработице. В частности, будут предоставлены единовременные субсидии безработным лицам, зарегистрированным в центрах содействия занятости населения, которые хотят начать предпринимательскую деятельность, на оплату расходов по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации малых предприятий и микрофирм – в размере двух минимальных размеров заработной платы.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Размытая ливнем дорога
    Разгул стихии

    Непрекращающиеся ливни нанесли большой урон северу Азербайджана, серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья Губинского, Гусарского и Шабранского районов.

  • Потоп на Революционной
    Уличная сеть

    Накануне очередного сильного ливня у тонущей минской улицы появился собственный аккаунт в социальной сети.

  • Скачки на приз президента РФ - 2017
    Конь-огонь

    Скаковая лошадь из Абхазии по кличке Фаст-Керл заняла второе место в заезде на Кубок Минсельхоза России на скачках "Большой Краснодарский приз Дерби".

  • Учения на полигоне Алагяз
    Зачем стреляли?

    Российская база в Гюмри проводит разбирательство в связи с инцидентом в селе Паник Ширакской области Армении.

  • Рижский городской канал, архивное фото
    Рижские купания

    Оказавшийся в Риге француз решил нестандартно отметить победу своих соотечественников на чемпионате мира по футболу в Москве.

  • Еврейские могилы в Литве
    Страшная правда

    Американка обвинила власти Литвы в сокрытии военных преступлений ее деда, который оказался пособником нацистов и участвовал в истреблении евреев.

  • Днестр
    На безрыбье

    Днестр в Молдове теряет много видов рыбы – специалисты изучили современное состояние реки.

  • на пляже
    Утомленные солнцем

    Из-за установившейся в Эстонии жаркой погоды уже 16 человек, получивших солнечный удар, обратились за помощью к врачам.

  • Нузальская церковь
    Раскрыть Нузал

    О том, как проходит реставрация Нузальской церкви, и о планах по ее сохранению рассказали представители духовенства и деятели культуры Северной Осетии.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Стороны достигли полного понимания и совместимости в решении вопросов оперативной боевой подготовки
Легко в бою: военные Узбекистана и Казахстана провели первые учения
Момент нападения беркута на восьмилетнюю девочку на Иссык-Куле
Опасная птица: в Кыргызстане ребенка спасли от беркута
Топ-15 стран с самыми большими военными расходами
Топ-15 стран по военным расходам

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054