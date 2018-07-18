Колташов: поддержкой безработных Узбекистан борется с социальной депрессией

По словам Колташова, ситуация на рынке труда всех центральноазиатских стран остается сложной после волны девальваций, начавшейся еще в России. В этих условиях необходимо оживить экономику в первую очередь за счет создания сегмента самозанятых работников и частных предпринимателей.

"Власти пытаются найти выход через поощрение малого предпринимательства… В этой реформе есть ядро социальной модернизации. Таким образом государство хочет вывести людей из социальной депрессии", — полагает эксперт.

По его словам, для эффективного развития малого бизнеса необходим, в первую очередь, достаточно большой рынок услуг и товаров. Дополнительным импульсом для этого сектора экономики может стать выход и на внешние рынки.

© Sputnik / Григорий Сысоев Безработным в Узбекистане помогут начать свой бизнес

В Узбекистане с 1 августа за счет средств Фонда содействия занятости будет запущена система страхования по безработице. В частности, будут предоставлены единовременные субсидии безработным лицам, зарегистрированным в центрах содействия занятости населения, которые хотят начать предпринимательскую деятельность, на оплату расходов по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации малых предприятий и микрофирм – в размере двух минимальных размеров заработной платы.