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Загит Заитов
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Заитов: на Иссык-Куле министры обсудят методологию реализации общих задач

Радио
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Советник по политическим вопросам Посольства Узбекистана в РФ Закир Заитов рассказал о том, какие темы в первую очередь могут быть затронуты в ходе предстоящей в Кыргызстане встречи глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии.

По словам Заитова, переговоры на Иссык-Куле станут логическим продолжением состоявшейся в марте этого года неформальной встречи глав государств ЦА в Астане.

"Прежде всего, это возможность обсудить методологию реализации намеченных президентами планов. Почему методологию — потому что встречаются министры иностранных дел, а не представители отдельных отраслей — экономики или культуры. Что касается тематики, то, думаю, будет затронут широкий круг вопросов, не только и не столько внешняя политика стран региона, сколько экономические связи, транспортная инфраструктура и культурно-гуманитарное сотрудничество", — подчеркнул советник.

Встреча глав МИД центральноазиатских стран состоится на побережье Иссык-Куля 20-22 июля.

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Теги:
Центральная Азия, Абдулазиз Камилов, Кыргызстан, Узбекистан



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