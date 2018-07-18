Ашурбойзода: Центральная Азия сегодня открыта для международного сообщества

"Тот факт, что десятки стран со всех уголков мира выступили соавторами данной резолюции, говорит о широкой поддержке международного сообщества новой атмосферы, которая складывается в нашем регионе", — подчеркнул дипломат.
"Наш регион самодостаточен и обладает необходимым потенциалом для того что бы в будущем превратится в один из процветающих уголков мира, — добавил он.
Перед странами Центральной Азии стоят общие задачи, как в обеспечении безопасности, так и в решении социальных и экономических проблем заключил Ашурбойзода..