Серенко: Узбекистан пытается сыграть афганскую партию на другой доске

По словам эксперта, Узбекистан занял активную позицию не только в процессе мирного урегулирования внутриафганской проблемы, но и в торговом сотрудничестве со своим южным соседом.
При этом он отмечает и политическую дальновидность Узбекистана, который за счет активной и нестандартной политики на афганском направлении укрепляет и свой региональный статус.
"Своей активной экономической политикой на юге Узбекистан пытается сыграть афганскую партию на другой доске, не как все – исключительно в контексте борьбы с терроризмом и силовыми методами решения проблемы, а именно, экономическими и инвестиционными инструментами. Такая ломка политических стереотипов вселяет надежду на положительные результаты", — уверен эксперт.
На встрече в Ташкенте правительство Узбекистана предложило афганским коллегам проработать вопрос о создании зоны свободной торговли для более эффективного сотрудничества. Кроме того, республика намерена привлечь афганских инвесторов для реализации совместных проектов.