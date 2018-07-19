Серенко: Узбекистан пытается сыграть афганскую партию на другой доске

По словам эксперта, Узбекистан занял активную позицию не только в процессе мирного урегулирования внутриафганской проблемы, но и в торговом сотрудничестве со своим южным соседом.

Пресс-служба Минвнешторга Узбекистан предложил Афганистану режим свободной торговли

"Афганистану, безусловно, тяжело развивать экономику из-за существующих проблем безопасности. В этом смысле предложение узбекских партнеров может оказать очень положительное влияние. Развитие северных провинций Афганистана – торговля, инфраструктурные проекты, новые рабочие места – все это скажется и на стабилизации обстановки в целом", — Уверен Серенко.

При этом он отмечает и политическую дальновидность Узбекистана, который за счет активной и нестандартной политики на афганском направлении укрепляет и свой региональный статус.

"Своей активной экономической политикой на юге Узбекистан пытается сыграть афганскую партию на другой доске, не как все – исключительно в контексте борьбы с терроризмом и силовыми методами решения проблемы, а именно, экономическими и инвестиционными инструментами. Такая ломка политических стереотипов вселяет надежду на положительные результаты", — уверен эксперт.

На встрече в Ташкенте правительство Узбекистана предложило афганским коллегам проработать вопрос о создании зоны свободной торговли для более эффективного сотрудничества. Кроме того, республика намерена привлечь афганских инвесторов для реализации совместных проектов.