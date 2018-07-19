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Эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Николайчук
© Sputnik / Алексей Тихомиров

Николайчук: "Открытое правительство" — шаг Узбекистана к глобализации

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Эксперт Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук рассказал Sputnik, зачем Узбекистан присоединился к глобальному проекту "Отрытое правительство" и какие политические дивиденды ему это принесет.

Включаясь в этот проект, уверен эксперт, Ташкент демонстрирует лояльность глобальным политическим процессам, выступая в качестве прогрессивного и демократического во всех смыслах государства.

Подпись документов
Pixabay
Узбекистан вступит в международное партнерство "Открытое правительство"
"Проект "Открытое правительство" — это проявление глобалистических идей. При такой унификации и стандартизации по сути нет национального правительства той или иной страны. А ведь в силу исторических и географических особенностей правительство Китая, например, не может и не должно быть таким же, как в Хорватии. В самих же США это "Открытое правительство" можно назвать очень условным", — подчеркнул Николайчук.

Говоря о мотивах, которые заставили Ташкент присоединиться к этому глобальному проекту, он назвал стремление Узбекистана интегрироваться в мировой политический процесс и повысить свой международный авторитет.

"Тут политика Шавката Мирзиёева понятна – страна находится под постоянным давлением со стороны Запада, который напоминает о наследии авторитарного режима. Узбекистан пытается показать, что он становится динамичной, развивающейся страной, движущейся вперед, чтобы встать в ряд активных политико-исторических субъектов", — пояснил Николайчук.

Он уверен, что происходящие в стране преобразования и приверженность международным трендам существенно повысят статус республики на региональном и мировом уровне.

Подробный комментарий эксперта слушайте в нашем радиоподкасте.




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