Николайчук: "Открытое правительство" — шаг Узбекистана к глобализации

Включаясь в этот проект, уверен эксперт, Ташкент демонстрирует лояльность глобальным политическим процессам, выступая в качестве прогрессивного и демократического во всех смыслах государства.
Говоря о мотивах, которые заставили Ташкент присоединиться к этому глобальному проекту, он назвал стремление Узбекистана интегрироваться в мировой политический процесс и повысить свой международный авторитет.
"Тут политика Шавката Мирзиёева понятна – страна находится под постоянным давлением со стороны Запада, который напоминает о наследии авторитарного режима. Узбекистан пытается показать, что он становится динамичной, развивающейся страной, движущейся вперед, чтобы встать в ряд активных политико-исторических субъектов", — пояснил Николайчук.
Он уверен, что происходящие в стране преобразования и приверженность международным трендам существенно повысят статус республики на региональном и мировом уровне.
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