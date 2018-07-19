Абдувахитов: уровень взаимопонимания между странами ЦА высок

Между странами Центральной Азии существует высокий уровень взаимодействия и понимания, но говорить об институциональных формах сотрудничества пока рано, рассказал заместитель министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов.

"Через какое-то время взаимодействие выйдет на новый уровень… Это могут быть десятки лет, может быть короткий срок, и только после этого можно говорить о процессах взаимодействия в институциональной форме", — заметил дипломат.

Существующие же проекты, например, "Один пояс – один путь", сопрягаются с принятой резолюцией ООН по Центральной Азии, считает Абдувахитов.

Например, строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан уже сейчас рассматривается в Узбекистане как часть еще большего транспортного коридора.

Эта магистраль в будущем даст возможность выходить на другие регионы. Повсеместно ведутся работы по строительству участка Мазари-Шариф – Герат. Эти два проекта в определенных частях имеют соприкосновения и пойдут всем только на пользу, уверен посол.