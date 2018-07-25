Известный российский политический эксперт, публицист, директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин о расстановке сил на американском политическом ландшафте.
Изменение миграционного законодательства усложнит жизнь и работодателям, и самим иностранным рабочим, считают в Профсоюзе трудящихся мигрантов.
Президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева рассказала о том, как уличным декором не испортить истинный дух города и не затмить временными декорациями самое ценное.
Завотделом культуры региональной общественной организации "Узбекское содружество Москвы" Ольга Ширшова поделилась впечатлении от прошедшего в Москве праздника и рассказала, чем в этом году гостей порадовали узбекистанцы.
Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ФЭСН РАНХиГС при Президенте РФ Игорь Загарин о старемлении Узбекистана стать лидером в Центральной Азии.
Вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов считает, что специалисты организации произвели слишком примитивный расчет.
Российский политический эксперт, публицист, директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин высказался о расстановке сил на американском политическом ландшафте.
Закупка почти тридцати тысяч тонн риса за границей не скажется на экономике страны, рассказал Sputnik Узбекистан экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.
Политолог и востоковед Каринэ Геворгян рассказала о том, какие вопросы в первую очередь будут обсуждаться во время официального визита президента Ирана Хасана Рухани в Ташкент и как это повлияет на Центральную Азию.
Без осуществления совместных действий государствам Центральной Азии не удастся, решить ни один вопрос считает первый зампред Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.