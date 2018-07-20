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Адвокат по семейным делам Виктория Дергунова
Фото из личного архива Виктории Дергуновой

Дергунова: без водительских прав у алиментщиков денег не прибавится

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Адвокат по семейным делам, со-основатель компании Women’s Rights Watch Виктория Дергунова рассказала о наиболее эффективных мерах взыскания долгов с неплательщиков алиментов.

По мнению юриста, если у должника нет денег на оплату алиментов, лишение его, к примеру, водительских прав ситуацию не изменит, а напротив, только усугубит.

"С одной стороны, если денег и так нет, то их с такими мерами не прибавится. В этой связи мне больше импонирует подход с обязательными работами, когда человек таким образом покрывает долг. Еще один вариант – специальные государственные фонды по выплатам алиментов. Одно дело судиться между собой гражданам, и совсем другое – с государством, а этого никто не хочет", — отметила Дергунова.

При этом она считает довольно эффективными ограничительные меры в отношении тех, кто имеет финансовые возможности платить по долгам, но старается уклониться от этой обязанности.

Выдача водительского удостоверения
© Sputnik / Алексей Филиппов
В Узбекистане у неплательщиков алиментов будут отбирать водительские права
"Подобные ограничения – запрет на выезд за рубеж или на право управлять автомобилем – очень действенная мера, особенно в отношении тех, чья деятельность связана с заграничными командировками или транспортом. В России такие меры воздействия давно и успешно применяются", — добавила адвокат.

Дергунова уточнила, что зачастую задолженности вызваны невозможностью алиментщика устроиться на работу или с его несогласием по поводу размеров платежей.

Подробный комментарий эксперта слушайте в нашем подкасте.

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Теги:
Административное право, Штрафы, права, алименты, Узбекистан



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