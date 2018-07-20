Дергунова: без водительских прав у алиментщиков денег не прибавится

По мнению юриста, если у должника нет денег на оплату алиментов, лишение его, к примеру, водительских прав ситуацию не изменит, а напротив, только усугубит.

"С одной стороны, если денег и так нет, то их с такими мерами не прибавится. В этой связи мне больше импонирует подход с обязательными работами, когда человек таким образом покрывает долг. Еще один вариант – специальные государственные фонды по выплатам алиментов. Одно дело судиться между собой гражданам, и совсем другое – с государством, а этого никто не хочет", — отметила Дергунова.

При этом она считает довольно эффективными ограничительные меры в отношении тех, кто имеет финансовые возможности платить по долгам, но старается уклониться от этой обязанности.

© Sputnik / Алексей Филиппов В Узбекистане у неплательщиков алиментов будут отбирать водительские права

"Подобные ограничения – запрет на выезд за рубеж или на право управлять автомобилем – очень действенная мера, особенно в отношении тех, чья деятельность связана с заграничными командировками или транспортом. В России такие меры воздействия давно и успешно применяются", — добавила адвокат.

Дергунова уточнила, что зачастую задолженности вызваны невозможностью алиментщика устроиться на работу или с его несогласием по поводу размеров платежей.

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