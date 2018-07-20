Буклемишев: торговая война между США и Китаем перекинется на остальной мир

Борьба с протекционизмом на постсоветском пространстве не увенчалась успехом. Казалось, создание ЕАЭС позволит избежать этих проблем (пусть и в более узком кругу). Но, увы, пока повторяется судьба Экономического союза СНГ, считает политический эксперт Иннокентий Адясов.

Эти выводы прокомментировал эксперт Олег Буклемишев. По его мнению, во всем мире нарастает протекционизм.

"Не хочу сказать, что у нас победа над протекционизмом полностью достигнута, всегда и везде будут коммерческие интересы - получать дополнительную прибыль за счет ограничений торговой экспансии", - сказал Олег Буклемишев Sputnik Армения.

Он отметил, что Евразийская комиссия должна эффективно бороться с препятствиями свободной торговле внутри ЕАЭС. Подробности слушайте в нашем подкасте.