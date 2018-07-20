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Сергей Заграевский
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Заграевский о залитой в музее Савицкого картине: и не такое сегодня чинят

Радио
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Академик Российской академии художеств Сергей Заграевский оптимистично оценивает шансы восстановления картины художника Александра Шевченко из коллекции Государственного музея Каракалпакстана имени Савицкого.

По словам искусствоведа, написанная маслом работа "Баба с ведрами" – один из ярких шедевров художника эпохи авангарда.

"Картина написанная маслом в принципе воды особо не боится, если, конечно, в этой системе пожаротушения не применялись какие-то химические элементы, от которых краска просто могла отвалиться. Возможно, могло также повести и раму, но это мелочи, я думаю, все восстанавливается. Сегодня и не такое чинят и реставрируют", — успокоил эксперт.

Он добавил, что у такого солидного и авторитетного музея есть свои высококвалифицированные эксперты, но если узбекские коллеги обратятся за помощью в Эрмитаж или Третьяковскую галерею, то хуже от этого точно не будет.

Музей имени Савицкого в Нукусе
Фото из личного архива Никиты Кобелева
Генпрокуратура начала проверку после инцидента в музее Савицкого
Руководство музея имени Савицкого в пятницу 20 июля распространило официальное заявление по поводу инцидента, произошедшего в начале этой недели. Из-за срабатывания системы пожаротушения в одном из выставочных залов картина известного русского художника Александра Шевченко "Баба с ведрами", датированная 1913 годом, пострадала. По данным музея, повреждения не фатальны и полотно подлежит восстановлению.

По фату случившегося Генпрокуратура Узбекистана проводит доследственную проверку.




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