Заграевский о залитой в музее Савицкого картине: и не такое сегодня чинят

По словам искусствоведа, написанная маслом работа "Баба с ведрами" – один из ярких шедевров художника эпохи авангарда.
"Картина написанная маслом в принципе воды особо не боится, если, конечно, в этой системе пожаротушения не применялись какие-то химические элементы, от которых краска просто могла отвалиться. Возможно, могло также повести и раму, но это мелочи, я думаю, все восстанавливается. Сегодня и не такое чинят и реставрируют", — успокоил эксперт.
Он добавил, что у такого солидного и авторитетного музея есть свои высококвалифицированные эксперты, но если узбекские коллеги обратятся за помощью в Эрмитаж или Третьяковскую галерею, то хуже от этого точно не будет.
По фату случившегося Генпрокуратура Узбекистана проводит доследственную проверку.