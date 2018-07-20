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Автомобильный эксперт Роман Гуляев
© Фото со страницы Романа Гуляева на Facebook

Гуляев: платная тонировка в Узбекистане законы физики не изменит

Радио
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Российский автоэксперт Роман Гуляев неоднозначно оценил нововведение в Узбекистане, где легальная тонировка стекол автомобиля обойдется владельцу в 2 тысячи долларов за год. В этом подходе он увидел и положительные и спорные моменты.

Так, Гуляев заметил, что в таких жарких странах тонировка необходима, но требования к ней должны быть жестко регламентированы.

"В тонированном автомобиле намного хуже все видно, снижается обзорность, а значит растет вероятность дорожно-транспортных происшествий. Платная тонировка законы оптики и физики не изменит, но таким образом хотя бы деньги пойдут в бюджет, а не в частные компании. Это должно помочь в борьбе с коррупцией", — отметил автоэксперт.

Ссылаясь на российский опыт, Гуляев заметил, что с тонировкой в РФ также были проблемы, особенно в южных регионах страны.

Тонированное стекло автомобиля
CC0 / pixabay
Круче, чем стать президентом: россияне о тонировке в Узбекистане за $2 тыс.
"В таких областях водители любят тонировку – она спасает от жары и дает возможность выделиться. Боролись с нелегальным затемнением окон машины по-разному – и номера снимали, и на временно запрещали эксплуатацию транспортного средства. В итоге борьба с тонированным авто продолжается в России с переменным успехом", — заключил он.

В Узбекистане с 1 августа разрешат тонировать окна автомобиля, но годовая пошлина составит для физлиц 90 минимальных размеров заработной платы.

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Теги:
тонировка, Пошлина, Автомобили, Узбекистан



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