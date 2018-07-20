Гуляев: платная тонировка в Узбекистане законы физики не изменит

Российский автоэксперт Роман Гуляев неоднозначно оценил нововведение в Узбекистане, где легальная тонировка стекол автомобиля обойдется владельцу в 2 тысячи долларов за год. В этом подходе он увидел и положительные и спорные моменты.

Так, Гуляев заметил, что в таких жарких странах тонировка необходима, но требования к ней должны быть жестко регламентированы.

"В тонированном автомобиле намного хуже все видно, снижается обзорность, а значит растет вероятность дорожно-транспортных происшествий. Платная тонировка законы оптики и физики не изменит, но таким образом хотя бы деньги пойдут в бюджет, а не в частные компании. Это должно помочь в борьбе с коррупцией", — отметил автоэксперт.

Ссылаясь на российский опыт, Гуляев заметил, что с тонировкой в РФ также были проблемы, особенно в южных регионах страны.

"В таких областях водители любят тонировку – она спасает от жары и дает возможность выделиться. Боролись с нелегальным затемнением окон машины по-разному – и номера снимали, и на временно запрещали эксплуатацию транспортного средства. В итоге борьба с тонированным авто продолжается в России с переменным успехом", — заключил он.

В Узбекистане с 1 августа разрешат тонировать окна автомобиля, но годовая пошлина составит для физлиц 90 минимальных размеров заработной платы.