Евсеев: продажа воды из Сареза Китаю - чувствительный вопрос для Ташкента

Это решение может вызвать молчаливое неудовольствие Узбекистана, который совсем недавно договаривался с Таджикистаном о совместных проектах на Сарезе, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
"Любые вопросы, касающиеся водопользования, очень чувствительны для Узбекистана. И это создаст неблагоприятный фон для узбекско-таджикских отношений, которые не являются устойчивыми, так как, несмотря на все желание Мирзиёева, проблемы еще остались", — пояснил эксперт Sputnik Таджикистан.
Он отмечает, что степень финансовой зависимости Таджикистана от Китая огромна и позволяет Пекину продавливать решения, не совсем выгодные Душанбе.
В Узбекистане это отлично понимают, а потому в любом случае попытаются сгладить возможный конфликт.