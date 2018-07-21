Евсеев: продажа воды из Сареза Китаю - чувствительный вопрос для Ташкента

Таджикистанский "Ориёнбанк" и китайская компания Heaven Springs Dynasty Harvest Group договорились о коммерческом использовании вод Сарезского озера с целью продажи бутилированной воды.

© Sputnik / Ратушенко Зачем Таджикистан сливает Китаю Сарезское озеро

Это решение может вызвать молчаливое неудовольствие Узбекистана, который совсем недавно договаривался с Таджикистаном о совместных проектах на Сарезе, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Любые вопросы, касающиеся водопользования, очень чувствительны для Узбекистана. И это создаст неблагоприятный фон для узбекско-таджикских отношений, которые не являются устойчивыми, так как, несмотря на все желание Мирзиёева, проблемы еще остались", — пояснил эксперт Sputnik Таджикистан.

Он отмечает, что степень финансовой зависимости Таджикистана от Китая огромна и позволяет Пекину продавливать решения, не совсем выгодные Душанбе.

В Узбекистане это отлично понимают, а потому в любом случае попытаются сгладить возможный конфликт.