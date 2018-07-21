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Омаров-Бахняну: не играйте в опасные игры с натуральной косметикой

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Врач дерматовенеролог-косметолог Ольга Омаров-Бахняну развеяла мифы о пользе так называемой "домашней косметики", специалист утверждает, что она может нанести вред нашей коже.

Огурец под глаза, маска из малины на лицо — для многих рецепты бабушек до сих пор остаются актуальны. Но напрасно, считает врач дерматовенеролог — косметолог Ольга Омаров-Бахняну.

Девушка на процедуре в косметологической лечебнице
© Sputnik / Александр Лыскин
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"Нельзя забывать, что эти продукты содержат кислоты, а кислота имеет свойство разъедать. Следовательно, будет какой-то легкий воспалительный процесс. А любой легкий воспалительный процесс при выходе на солнце может спровоцировать пигментацию. Я все-таки рекомендую перед выходом на улицу воздержаться от применения подобных масок", — отметила собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

Применение и широкое распространение домашних масок раньше было связано с тем, что такого разнообразия кремов и пилингов попросту не было.

В каком-то смысле женщины прибегали к "подручным материалам" от безысходности, отметила специалист. Мы же живем в другое время, которое позволяет не играть в опасные игры с так называемой натуральной косметикой, которая в наше время может быть очень даже не натуральной. 

Теги:
косметика



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