Касымов: в кино, как и в футбол, играют все, а звездами становятся лучшие

Узбекский режиссер Джахангир Касымов рассказал в интервью Sputnik, зачем для киноискусства нужно низкопробное кино молодых авторов и в чем главная проблема республики в этой сфере.

Касымов уверен, что молодым мальчикам надо давать возможность снимать, пусть у большинства из них получается низкосортный продукт, а порой откровенны трэш.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Режиссер Касымов: трэш на экранах тоже нужен для развития кино

"Хорошо, что они снимают. У нас в свое время технически таких возможностей не было, сейчас все проще. Понимаете, это как с футболом – все мальчишки играют в футбол, но звездами становятся исключительно лучшие. Так и в кино. Должна быть селекция. Я разговаривал с иранским кинокритиком – у них тысячи частных киностудий, много плохого там, но отбор идет, а за ним и награды в Каннах и Оскары", — отметил режиссер.

По его мнению, главная проблема узбекского кино сегодня – недостаток кинотеатров. Так в республике всего один большой полноценный кинотеатр, где показывают разные по качеству киноленты.

"Когда в одном зале идет в прокате картина того же режиссера Мусакова, а на другой день в том же зале показывают какого-то фильм мальчика, который сам не знал, что он делает, вот это обидно", — отметил Касымов.

Он добавил, что для каждой категории фильмов должна быть своя аудитория: для ширпотреба – свои залы, для ретро-кино – свои.

"Если говорить в целом о кино, то хорошего много не бывает никогда", — философски заключил режиссер.

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