Касымов: в кино, как и в футбол, играют все, а звездами становятся лучшие

Касымов уверен, что молодым мальчикам надо давать возможность снимать, пусть у большинства из них получается низкосортный продукт, а порой откровенны трэш.
По его мнению, главная проблема узбекского кино сегодня – недостаток кинотеатров. Так в республике всего один большой полноценный кинотеатр, где показывают разные по качеству киноленты.
"Когда в одном зале идет в прокате картина того же режиссера Мусакова, а на другой день в том же зале показывают какого-то фильм мальчика, который сам не знал, что он делает, вот это обидно", — отметил Касымов.
Он добавил, что для каждой категории фильмов должна быть своя аудитория: для ширпотреба – свои залы, для ретро-кино – свои.
"Если говорить в целом о кино, то хорошего много не бывает никогда", — философски заключил режиссер.
Полный комментарий Джахангира Касымова слушайте в нашем подкасте.