Астролог Цагарели: с 23 по 29 июля люди чаще станут проявлять лень и эгоизм

На неделе c 23 по 29 июля Солнце переходит в знак Льва, и в течение месяца нашим материальным миром будет править этот императорский знак, рассказал астролог Михаил Цагарели.

"В людях возьмут верх такие тенденции, как активность, энергичность, рвение к любовным отношениям, организаторские качества. Вместе с тем и такие негативные качества характера, как эгоизм, поспешность в действиях и решениях, неправильное распределение финансов, транжирство, а также лень, особая тяга к удовольствиям будут проявляться больше, чем обычно", — сказал Цагарели Sputnik Грузия.

Между тем, в целом, по словам астролога, грядущая неделя и весь месяц Льва непростой. В этот период важно не совершать импульсивных поступков, избегать агрессии, да и с личными деньгами лучше обращаться аккуратнее.