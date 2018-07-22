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Директор Нукусскоого филиала Ташкентского педиатрического медицинского института Орал Атаниязова
senat.uz

Атаниязова: блокировка сотовой связи на время экзаменов исключит списывание

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Директор Нукусскоого филиала Ташкентского педиатрического медицинского института Орал Атаниязова поддержала новые нормы при сдаче вступительных экзаменов и даже предложила радикальную меру по ограничению сотовой связи в районе тестовых испытаний.

Она подчеркнула, что нынешний год открывает новую историю в жизни высшего образования страны, а принятые изменения – яркий пример качественной борьбы с коррупцией и исполнения закона. 

"Впервые тесты будут проходить в таком формате в больших павильонах с ограничением любых моментов, которые связаны с коррупцией. Каждый студент будет сидеть отдельно, на собственной парте. В полметра вокруг от него никого не будет. Раньше все в ряд сидели, тесно друг к другу. Было легко передать любую бумагу и подсказку. Сейчас это исключено", — отметила Атаниязова.

При этом представитель вуза предлагает на время экзаменов блокировать сотовую связь, чтобы полностью исключить возможность передачи данных абитуриентам.

"Маленькие мобильные гаджеты легко спрятать, например, девушкам с распущенными волосами можно скрыть их в ушах, и никто не догадается. А блокировкой мы полностью гарантируем чистоту экзамена", — уверена она.

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Чиновница добавила, что высшие учебные заведения при новых механизмах проведения вступительных испытаний могу гарантировать, что в вузы будут зачислены самые талантливые абитуриенты, сдающие экзамены своими силами.

Кроме того, уверена Атаниязова, позитивный опыт реформы образования стоит внедрить и в других отраслях, например, в медицине, чтобы искоренить коррупцию.

Вступительные экзамен в этом году пройдут не в один день, как было ранее, а с в течение двух недель – с 1 по 15 августа. Испытания организованы в две смены и сопровождаются видеонаблюдением. Всего в этом году заявления на поступления в высшие учебные заведения на очное отделение подали более 675 тысяч абитуриентов.

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Теги:
Высшее образование, абитуриенты, закон, Коррупция, Экзамены, Образование, Каракалпакстан, Узбекистан



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